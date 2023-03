Influenciadora dio el sí y horas después pilló infidelidad de su novio

En las últimas horas, la joven influenciadora mexicana Tammy Parra publicó un vídeo llorando y en donde confirmó el fin de su relación con Omar Núñez, también creador de contenido.



La noticia tomó desprevenido a varios de sus seguidores ya que en días pasados, la influencer había compartido fotos de su viaje a París en donde se había comprometido en la Torre Eiffel con su ahora expareja



En el vídeo, la joven explicó que descubrió a su pareja siendo infiel luego de que la contactaran en redes para mostrarle las conversaciones que tenía con otras mujeres.

“Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pero yo no quería salir a decir nada del tema hasta estar segura, así como hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y mucho menos de un hombre”, dijo en el metraje.



Por su parte, mencionó que inicialmente pensaba que se creía de una broma o un montaje, pero las pruebas eran irrefutables.



“Estaba comprometida y al día siguiente salieron pruebas de que me había sido infiel. Al principio pensé que era un montaje y después empezaron a salir más pruebas. La vida es una montaña rusa, a veces puedes estar arriba y a veces muy abajo, me duele porque yo creía conocer a esta persona, pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100 %, mi lealtad y mi respeto. Sigo en ‘shock’ de cómo un hombre puede olvidar a su pareja”, comentó la creadora mexicana.



El hecho se ha vuelto tan viral que el vídeo ya alcanzó 48 millones de reproducciones en TikTok. No obstante, pese a lo viral de su historia, Parra pidió respeto por la situación que vive actualmente.