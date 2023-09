Ineos quiere romper el mercado: podrían ofertar por Tadej Pogacar

Luego de que sonaran los nombres de Primoz Roglic y Remco Evenepoel para recalar en el Ineos Grenadiers, la escuadra británica parece que se ha interesado en uno de los mejores corredores de la actualidad.



Se trata del esloveno Tadej Pogacar, dos veces campeón del Tour de Francia y que se ha convertido en uno de los deseos del Ineos para la siguiente temporada de acuerdo a las recientes informaciones.



Y es que en las últimas horas el agente del esloveno, Alex Carera, dio a conocer que recientemente el Ineos preguntó condiciones por el ciclista de 25 años.

De igual manera, Carera, no cerró la puerta al Ineos y aseguró que si los británicos desean a Pogacar deberán hablar con el UAE Team Emirates quien tiene atado al esloveno hasta 2027.



"En los últimos meses puedo confirmar que el INEOS me preguntó si Tadej (Pogacar) estaba libre o no, pero les dije que tenía contrato con el UAE hasta 2027. Si el INEOS está interesado en él antes de esa fecha, entonces tendrá que hablar directamente con el UAE Team Emirates", comentó el agente en diálogo con Global Cycling Network.



Recordemos que Pogacar firmó su renovación con el UAE el año pasado, un contrato hasta 2027 que lo convierte en el ciclista mejor pago del mundo ya que el esloveno gana seis millones de euros al mes.



Ante esto, el Ineos deja clara su intención de buscar un líder de garantías ya que no hay certeza de que sus actuales capos que son Egan Bernal y Geraint Thomas vuelvan a mostrar su mejor rendimiento.