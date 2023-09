Ineos traería competencia a Egan: dos reconocidos capos interesan

La temporada 2023 del Ineos Grenadiers no fue la mejor en la historia de la escuadra deportiva. El equipo estuvo muy lejos del Jumbo y del UAE en esta campaña y es por ello que quieren armarse de la mejor manera.



Y es que en las últimas horas surgió el rumor de que dos capos podrían de talla mundial podrían llegar al equipo británico y le darían competencia a Egan Bernal y Geraint Thomas.



De acuerdo con el medio especializado ‘La Bicicleta News’, Ineos ya preguntó condiciones para fichar a Primoz Roglic, Cian Uijtdebroeks y Remco Evenepoel, este último interesa desde hace varios meses.

En el caso de Roglic, el esloveno no necesita presentación. Múltiple ganador de grandes vueltas y uno de los corredores más completos del mundo. El Ineos tiene el presupuesto para ofrecerle un contrato multimillonario.



Por su parte, Remco es un viejo deseo del Ineos y estarían dispuestos a poner 12 millones de euros por él ya que es considerado el presente y futuro del ciclismo internacional.



El fichaje de ambos será complicado, pero hay un factor en especial y es que ante una eventual fusión entre el Jumbo Visma y el Soudal Quick Step, que se viene rumorando desde hace unos días, ambos corredores no verían con buenos ojos la unión y saldrían del equipo.



Finalmente, Uijtdebroeks, que corre en el Bora, viene de quedar octavo en la Vuelta a España y es una de las grandes promesas de Bélgica. Vendría a cubrir uno de los puestos de gregario que hay disponibles en el equipo tras la salida de Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez entre otros.



Ante esto, el Ineos rompería el mercado ya que también está encarrilada la llegada de Tobias Foss, quien no ha tenido un rol protagónico en el Jumbo este año.