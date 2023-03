Ineos confirmó el papel que tendrá Egan Bernal en el Tour de Francia

Egan Bernal ha vuelto a sumar kilómetros esta vez en la Vuelta a Cataluña, carrera que ha tomado con calma y en donde ha estado probando su cuerpo para saber en qué nivel está.



De igual manera, el corredor del Ineos Grenadiers no llegó con una buena preparación para esta competición debido a su lesión de rodilla en la Vuelta a San Juan que obligó a cambiar sus planes en la temporada.



Ante esto, Xabier Artexte, uno de los directores del equipo se refirió a los objetivos que tendrá Egan en lo que queda de temporada y lo que harán con el colombiano en el Tour de Francia.

“Lo lógico es que Egan Bernal vaya al Tour de Francia como gregario”, indicó Artexte en diálogo con ‘El Sello Ciclista’.



“Nos quedan dos pasos para llegar a donde queremos. El primero será tener esa base para que esté en buen nivel y el segundo sería recuperar ese toque de calidad”, añadió.



Además, habló sobre las exigencias del equipo con él en esa competencia: “Estar en la salida del Tour de Francia ya sería un gran paso para Bernal. No se le va a pedir que la pueda disputar, pero también puede ser una prueba de cómo va a asimilar su cuerpo las tres semanas”.



Por su parte, habló sobre el calendario que tendrá Bernal en las próximas semanas y en donde tendrán que sentar bases para que el zipaquireño llegue de gran manera a la ‘Grand Boucle’.



La Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco son dos bloques de trabajo que vamos a tener con él para seguir construyendo una base. Después de esto, vamos a estar en un campamento de trabajo para afrontar el Tour de Romandía. Allí, de un corredor de la categoría de Bernal esperaremos que esté mucho mejor, pero hay que tener paciencia”, resaltó.



Finalmente, ante la pregunta de si el equipo confiaba en el corredor, el directivo no dudo en su respuesta: “No sé cuál es el rumbo que va a tomar el INEOS en cuanto a contrataciones, pero este equipo confía en Egan Bernal. Cuando el equipo ve cómo él se sacrifica, cómo no va a confiar. Lo vamos a ayudar a que vuelva al nivel de siempre”.