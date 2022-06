De vuelta a la pista: Detroit, el nuevo objetivo de Tatiana Calderón

La piloto colombiana Tatiana Calderón va ganando poco a poco más confianza en la Indycar, luego de conseguir, hasta el momento, su mejor resultado de la temporada, espera seguir sumando puntos y experiencia en su debut en la categoría, este fin de semana el circuito de Detroit es su meta.

En Indianápolis la colombiana brilló, sin embargo, este fin de semana llega un nuevo trazado que promete para la piloto, en el trazado de Belle Isle en Detroit, el tercer circuito urbano del calendario de las 12 carreras en las que participa la colombiana en este 2022.



Tatiana consiguió en las primeras cuatro carreras: en San Petersburgo 6 puntos, tras la casilla 24; En Long Beach 14 puntos, en la casilla 14; en Alabama consiguió 5 puntos por el puesto 26 y en Indianápolis Road Course 16 puntos tras la casilla 15.



Belle Isle ha albergado carreras de IndyCar desde 1992, aunque la carrera de este año será la última antes de que el evento se traslade a un nuevo circuito en el centro de la ciudad el próximo año.



Tatiana se enfrenta a otra curva de aprendizaje: “Parece que ha pasado mucho tiempo desde mi última carrera en Indianápolis, pero nos fuimos con buenas sensaciones y ahora entendemos mejor cómo me gusta la puesta a punto del ROKiT Chevrolet No. 11. Detroit es otra pista nueva para mí, parece muy desafiante con las ondulaciones y cambios de superficie, así que estoy deseando descubrirla; hemos trabajado mucho en el simulador y he visto muchos vídeos a bordo para prepararme. Parece que la IndyCar atraviesa un buen momento, estuve como espectadora en las 500 millas y el ambiente fue increíble. Ahora estoy ansiosa por volver a conducir y aspiro a otro buen resultado”.

Horarios (-1h en Colombia)

Viernes 3 de Junio

Práctica 1 – 15:30



Sábado 4 de Junio

Práctica 2 – 08:30

Clasificación– 12:35



Domingo 5 de Junio

Calentamiento – 10:15

Carrera (70vueltas) – 15:30