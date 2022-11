Impuesto predial Bogotá: último plazo para ponerse al día 

En los próximos días, se vencerá el tercer plazo para pagar el Impuesto Predial en Bogotá. Es por ello que la administración de la capital y la Secretaría Distrital de Hacienda han informado que aquellas personas que no han hecho el pago podrán hacerlo hasta el 25 de noviembre.



Para cumplir con esta responsabilidad, los contribuyentes podrán descargar su recib en la siguiente página: haciendabogota.gov.co/es/sdh/oficina-virtual.



De igual forma, los entes anteriormente mencionados invitaron a los ciudadanos a no exceder la fecha límite ya que esto provocará que haya gastos en mora. Con tal de que no ocurra esto, la secretaría cuenta con varios canales de atención en donde se orientará a aquellos que presenten dificultades con el trámite.

¿Por dónde se puede comunicar con la secretaría para obtener asesoría sobre el tema?



*Atención presencial: SuperCade CAD Américas, Suba y 20 de Julio - lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.



Asesoría por WhatsApp: Comuníquese a la línea: 3002703002



Asesoría virtual: La puede hacer a través de la página: haciendabogota.gov.co de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos/ festivos de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.



Redes sociales: Facebook y Twitter: @haciendabogota e Instagram: @Hacienda_bogota



Por otro lado, la Secretaría Distrital de Hacienda hicieron un llamado a la seguridad para que los ciudadanos no sea víctimas de fraudes ya que en días pasados se conoció que varias personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la Secretaría para enviar cartas falsas de solicitud de pagos.



Recuerde que los únicos documentos oficiales son emitidos por la página de la Secretaría de Hacienda o en la oficina de la entidad.