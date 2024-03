El impuesto que todas las motos deben pagar en Bogotá: costo y fechas

Algunos habitantes de la capital del país deben pagar, una vez al año, distintos impuestos que buscan recaudar fondos para diferentes entidades y proyectos que buscan beneficiar a Bogotá.



Uno de ellos, aplica directamente para las motos con cualquier tipo de cilindraje, las cuales se ven obligadas a cancelar el cobro del impuesto de semaforización.

Cabe mencionar que, a diferencia de impuestos como el vehicular o el SOAT, las autoridades de las ciudades son libres de tomar la decisión si lo aplican o no. En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda determina que el impuesto de semaforización debe ser pagado por todos los dueños de una moto.



Para el año 2024, las fechas de cobro se dividen en dos. La primera tiene un descuento del 10%, la cual tiene fecha límite del 24 de mayo, mientras que, la segunda se extiende hasta el 28 de junio, sin embargo, el conductor no tendría derecho al descuento si paga entre el 24 de mayo y el 28 de junio.



Para el momento de realizar el pago, se puede realizar a través de la Oficina virtual de la Secretaría de Hacienda, donde también podrá descargar el recibo y consultar el valor a pagar. Por otro lado, se puede acercar a diferentes entidades bancarias de manera presencial para hacer el respectivo pago.



Los conductores que no realicen el pago dentro de las fechas establecidas, podrán ser sancionados con ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que serían cerca de 389.000 pesos colombianos.