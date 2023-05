Iga Swiatek prendió las alarmas a dos semanas de Roland Garros

A menos de dos semanas de Roland Garros, la número uno del mundo, Iga Swiatek está en duda de cara al abierto francés donde es considerada una de las favoritas al título.



Y es que la polaca se tuvo que retirar de su partido de cuartos de final del Masters de Roma ante Elena Rybakina debido a una lesión en el muslo derecho, según informó la WTA en sus redes sociales.



El hecho sucedió en el partido de cierre en el Foro Itálico y en donde Swiatek disputaba un nuevo turno en la sesión nocturna, un hecho que no le ha gustado para nada puesto que varios de sus partidos terminaban a la medianoche (Esto ha sucedido también en Stuttgart y Madrid).

Swiatek se llevaría el primer set ante Rybakina, pero en el segundo la kazaja forzó el tercer set gracias a un triunfo en el tie-break y en donde empezaron los problemas para la polaca.



Ya en el tercer set, Swiatek se llevó su mano al muslo y no se pudo mover mucho, por lo que no tuvo más remedio que retirarse en el cuarto ‘game’ del último parcial.



Ante esto, las alarmas están prendidas y se espera un parte médico oficial donde esclarezcan la lesión de la jugadora y sí se perderá Roland Garros o no.