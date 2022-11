Icetex: condonarán deudas a 4.000 jóvenes: sepa si es beneficiario

Durante las últimas horas, la Central de Inversiones (CISA) anunció que se empezarán a condonar el 100% de las deudas con el Icetex para 3.957 jóvenes que están en los grupos de pobreza extrema y pobreza moderada del Sisbén IV.



Según la entidad, se ha venido trabajando en una solución para aquellos que cumplieron con sus créditos, pero que no han podido pagar sus obligaciones.



“El estudio de valoración nos dio la viabilidad de condonar la totalidad del capital. Estamos hablando de jóvenes que no tenían cómo pagar su deuda”, señaló el presidente de Cisa, Nicolás Corso Salamanca.

Esta medida no solo dará condonación total de la deuda de aquellos jóvenes beneficiados, sino que también su historial crediticio negativo será eliminado de las centrales de riesgo.



Con respecto al grupo C del Sisbén IV, habrá una condonación del 80% mientras que para el grupo D será del 70% del capital.



Con esto mencionado, de los jóvenes que recibirán el 100% de la condonación, Cisa no ha podido concertar con el 60% de mujeres y el 78% de hombres que están registrados en centrales de riesgo como Datacrédito.



Cabe señalar que Cisa tiene como objetivo comprar la cartera de entidades del Estado y se encarga de la identificación y localización de los deudores al igual que el recaudo de los pagos.