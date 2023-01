Icardi explotó por rumores que vinculan a Wanda Nara con futbolista

Mauro Icardi y Wanda Nara sumaron una nueva polémica que se suma a su colección larga de escándalos. Y es que ahora la empresaria argentina fue involucrada sentimentalmente con un futbolista que fue compañero del argentino en Inter.



Se trata de Keita Baldé, delantero senegalés que actúa en el Spartak de Moscú y con quien se habría encontrado con Wanda en Dubai en las últimas horas según mencionó el periodista Jordi Martín en su programa ‘Intrusos’.



“Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé”, comentó de inicio.

“Este futbolista, que lleva casado 8 meses, conoce a Wanda, hay un flechazo, y se desplaza a Dubai para jugar un partido y ella se escapa para verlo. Me dicen que se alojaron en un hotel de lujo”, agregó.



Por su parte, Martín dijo que tanto Wanda como Icardi se estaban intentando reconciliar y que el delantero se habría enterado de esta escapada con Baldé por los movimientos bancarios de ella.



Efectivamente Wanda viajó a Dubái y allí también está Baldé, quien se encuentra realizando su pretemporada con su equipo.



Sin embargo, ante lo mencionado por el periodista, el propio Icardi desmintió todo y se encargó de confirmar que se comunicó con la esposa de Baldé, Simona Guatieri, para contarle que el jugador africano le escribía a Wanda en Instagram.



“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, mencionó el delantero de Galatasaray.



“También tengo los mensajes y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, complementó.



Por su parte, el atacante también opinó sobre lo que dijo el periodista sobre cómo se enteró el delantero de la supuesta infidelidad: “También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina”.