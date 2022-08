¿Futbolista frustrado? Actor de 'House of the dragon' se confiesa

El actor Matt Smith de 39 años pasa por su mejor momento, el protagónico en House of the Dragon lo catapulta a las grandes ligas. El artista confesó que su profesión iba encaminada a pasar en una cancha de fútbol.

El actor ha interpretado una encarnación del Doctor en la serie “Doctor Who”, el cual le proporcionó una nominación en los BAFTA Awards en el año 2011. Durante el 2017 encarnó al Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, durante dos temporadas en la aclamada serie de Netflix “The Crown”, con la cual obtuvo una nominación al Emmy como Mejor Actor de apoyo de reparto.



En la nueva serie, Matt interpreta a Daemon Targaryen en el nuevo programa House of the Dragon. Comenzó su carrera deportiva como juvenil en el Leicestery City de Inglaterra, equipo que actualmente no va bien en las primeras fechas de la Premier.



El actor pasó al Nottingham Forest, pero una lesión a los 16 años lo obligó a abandonar: “Sin embargo, fue muy difícil. Recuerdo haber llorado, porque eso era todo en lo que había invertido. Realmente no había considerado actuar”.



En otra entrevista con Kirsty Young en Desert Island, Matt reveló: “sentí que estaba tan seguro de que eso es lo que iba a hacer. Fue muy difícil para mí decirle a la gente que había sido liberado porque la parte vana de mí era como, soy eso y soy el futbolista, ya sabes, y en la escuela yo era el futbolista y de repente no era eso”.