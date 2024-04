Ojo: pico y placa en Bogotá para este viernes 5 de abril de 2024

Bogotá, según diferentes estudios realizados en los últimos años, es una de las ciudades que más congestión vial presenta en las principales avenidas. Debido a esto, una de las medidas que se han adoptado en busca de reducir la cantidad de tráfico en la ciudad es el pico y placa.



Esta norma, obligatoria tanto para taxistas, particulares y transporte de carga, tiene como objetivo restringir la circulación de determinados automotores durante gran parte de la jornada con el fin de reducir los niveles de congestión que se presentan en Bogotá.

La medida se establece de acuerdo al último número de la placa y si el día del calendario es par o impar. Por lo tanto, las placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular dentro de la capital los días que sean pares, mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.



De esta manera, la restricción que aplica para la jornada de este viernes 5 de abril, será para los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, los cuales no podrán circular en un horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.



En cuanto a los taxistas, la medida restringirá la movilidad de los automotores que tengan su placa terminada en 7 y 8, a partir de las 5:30 a.m. y hasta las 9:00 p.m.



Cabe mencionar que en caso de ser sorprendido infringiendo la norma, los conductores serán sancionados con una multa económica de 650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades correspondientes.