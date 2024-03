Pico y placa en Bogotá: las restricciones para el viernes 15 de marzo

Bogotá es una de las ciudades con más congestión vial del país y para eso, se han adoptado diferentes medidas con el objetivo de reducir el tráfico de la ciudad. Una de ellas, es la norma de pico y placa, la cual consiste en restringir la movilidad de ciertos vehículos particulares y de taxis de acuerdo al calendario y al último dígito de la placa.



Esto no solo busca reducir los niveles de congestión en la capital, sino también, mejorar los índices de contaminación del aire. Cabe mencionar que la norma para particulares rige de lunes a viernes, mientras que para los taxis, aplica de lunes a sábado.

Para la jornada de este viernes 15 de marzo de 2024, los automotores que tengan en el último dígito de su placa los números 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular dentro de Bogotá en un horario establecido entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Por la parte de los taxistas, la norma que rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. aplicará para esta jornada a los carros que tengan su placa terminada en 1 y 2.



Esta medida también busca incentivar a los conductores a tomar alternativas de transporte como la bicicleta, patineta o el uso de transporte público que ofrece la capital colombiana.



Cabe mencionar que en caso de incumplir la norma obligatoria, los conductores se exponen a una sanción económica de $650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehiculo.