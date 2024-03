Que no lo sorprendan: pico y placa en Bogotá para este 21 de marzo

El pico y placa en la capital del país, es una de las medidas obligatorias para taxistas, particulares y vehículos de carga, que se utiliza durante la gran parte de la jornada con el fin de mejorar la movilidad en las vías de Bogotá.



Esta norma ha funcionado, según diferentes estudios, principalmente en las horas donde las personas suelen desplazarse hacia sus lugares de trabajo o a sus hogares en horas de la tarde noche. Por esto, desde hace varios meses la medida rige desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. para los particulares, abarcando gran parte de las jornadas diarias.

De acuerdo a lo que establece la norma, el pico y placa rige a partir del último número de la placa y de acuerdo a sí el día del calendario es par o impar. Por tal motivo, para la jornada de este jueves 21 de marzo, al ser un día impar, los vehículos particulares que no podrán movilizarse serán los que tengan su placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.



Entre tanto, los taxistas que tengan automotores cuyas placas terminen en 1 y 2, no podrán circular dentro de la capital colombiana en un horario comprendido entre las 5:300 a.m. y las 9:00 p.m.



Esto también busca incentivar a los conductores afectados que se movilicen por medio de las alternativas de transporte como lo es la bicicleta o la patineta, además de usar estrategias como el carro compartido o transportarse con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o el Transmilenio.



Cabe recordar que en caso de ser sorprendido infringiendo la norma, los conductores serán sancionados con una multa de $650.000 pesos colombianos, además, el vehículo será inmovilizado por las autoridades correspondientes y trasladado a los patios.