Pico y placa en Bogotá: así regirá la norma para el jueves 14 de marzo

La medida de pico y placa en Bogotá se ha adoptado desde hace varios años debido a los problemas de movilidad y contaminación que presenta la capital del país, la cual, según varios estudios, es una de las ciudades con mayor congestión vial en el mundo.



En un intento de mejorar los niveles de congestión vial, la actual administración mantiene la norma de pico y placa obligatorio para los vehículos particulares de lunes a viernes, mientras que para los taxis, la medida rige de lunes a sábado.

El pico y placa en Bogotá funciona de acuerdo al número del calendario y del último dígito de la placa del vehículo. Debido a esto, en un día par, las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular, mientras que en los días impares, los vehículos que tengan el último dígito de su placa en 6, 7, 8, 9 y 0 no tienen autorización para circular por la ciudad



Teniendo en cuenta esto, para este jueves 14 de marzo de 2024, al ser un día par, los automotores cuya placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán estar en circulación.



Por el lado de los taxistas, la restricción aplicará a los carros terminados en 9 y 0, de acuerdo a la rotación establecida para el mes de marzo.



La norma estará vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. para los particulares y para taxistas rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Cabe recordar que en caso de ser sorprendido incumpliendo la norma obligatoria, los conductores podrán recibir una multa de $650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehiculo automotor.