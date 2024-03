Pico y placa Bogotá: horario y restricción para el jueves 7 de marzo

La medida del pico y placa ha sido adoptada tanto por Bogotá como por otras grandes ciudades con el objetivo de reducir los niveles de congestión vial en las principales avenidas, las cuales diariamente son transitadas por miles de vehículos.



Así mismo, la norma, que es obligatoria tanto para automotores como para los taxistas, pretende disminuir la contaminación presente en la capital del país.



En Bogotá, el pico y placa funciona de acuerdo al último dígito de la placa y de acuerdo al calendario. En caso de ser día par, la restricción aplica para los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que si es día impar, la medida rige para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y0.

Para los vehículos particulares, la restricción contempla un horario de 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., por su parte, a los taxistas les aplica la norma desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Para la jornada de este jueves 7 de marzo de 2024, los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular dentro de la ciudad en el horario establecido.



Así mismo, los taxistas que tengan vehículos cuyas placas terminen en el dígito 7 y 8, serán los que tengan la restricción de movilidad en las horas anteriormente mencionadas.



Cabe recordar que los conductores que sean sorprendidos infringiendo la norma, recibirán una multa de $650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehículo.