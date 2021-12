Atención a horarios de los supermercados este 24 de diciembre

Se acerca el 24 de diciembre, una de las fechas más esperadas de los colombianos. por tradición los hogares colombianos se reúnen a recordar los mejores momentos del año que está próximo a terminar, mientras disfrutan de la cena navideña y de la entrega de regalos.



Una de las preocupaciones en todas las familias colombianas es la cena de navidad, donde los almacenes de cadena ofrecen diversos platos para compartir en familia. No obstante también ofrecen diferentes artículos para un posible detalle en navidad.



Estos serían los horarios a nivel nacional de los almacenes de cadena mencionados, aunque no se descarta cambio de horarios en algunas sedes.



Horario del Éxito el 24 de diciembre de 2021



Estos almacenes funcionarán de manera normal. La mayoría de las tiendas Éxito a nivel nacional, funcionan los viernes a partir de las 8:00 am y hasta las 8:00 pm de la noche; sin embargo, algunas manejan distintas jornadas dependiendo de la ubicación de la sede.



Horario de Jumbo el 24 de diciembre 2021



Jumbo funcionará de 7:00 am a 7:00 pm, exceptuando la sucursal del Centro Comercial Plaza Central, que estará abierta desde las 9:00 am. Por su parte, en Medellín las sedes funcionarán de 8:00 am a 7:00 pm, mientras que en Cali el horario será de 7:00 am a 7:00 pm de la noche.



Horario de las tiendas Olímpica el 24 de diciembre 2021



Estas tiendas también tendrán horario el 24 de diciembre, aunque las personas que se acerquen estas tiendas tendrán que consultar directamente desde la página de la tienda, teniendo en cuenta que los horarios varían por su localidad