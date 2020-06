Horario de atención de bancos: Bancolombia, Banco de Bogotá, AV Villas

Algunos bancos del país tendrán variaciones en su atención al público en los próximos días, pues son algunas de las recomendaciones de la Superintendencia Financiera.

El aislamiento preventivo obligatorio continuará hasta el 1 de julio, pero poco a poco hay reactivación en algunos sectores. La franja de atención debe ser entre seis horas diarias para las sucursales que atienden solamente de lunes a viernes. Las que tienen atención los fines de semana o incluso los días festivos podrán abrir diariamente por cuatro horas.

Banco de Bogotá

La atención de lunes a viernes es de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. No habrá atención sábados, domingos ni lunes festivos, pero transacciones como pago de tarjetas de crédito, solicitud de extractos bancarios, entre otros, se podrán hacer en la aplicación o en la página de internet.

Davivienda

Esta entidad tendrá atención desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la mayoría de sus sucursales (revíselas aquí)

Bancolombia

La mayoría de sucursales atienden para todo el público entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m. Sin embargo, tenga en cuenta que esto puede variar según la zona del país en la que se encuentre (Aquí puede consultar todos los horarios) Para las personas que necesitan retirar la pensión deberán hacerlo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

BBVA

Tiene atención en la mayoría de las oficinas de Bogotá desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Sin embargo, en ciudades como Barranquilla y Cali hay atención de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y vuelven a abrir de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. (Revise aquí todos los horarios)

AV VILLAS

En las diferentes sucursales del país hay atención desde las 8 o 9 de la mañana con cierre entre las 12 a 3 p.m. Las que cierran al medio día tienen horario extendido en horas de la tarde de 1 a 5 p.m. También hay atención los sábados en varias ciudades. (Revise al detalle cada sucursal por dirección aquí)