Hollywood en crisis: actores entrarán en huelga junto a los guionistas

Hollywood se tambalea. Hace unas semanas el Sindicato de Guionistas entró en huelga debido a reclamos salariales puesto a que pese los presupuestos de las series han aumentado, el dinero destinado a los guionistas se ha reducido constantemente.



El hecho de que las plataformas de streaming tengan menos personal, ha hecho que los ingresos a este gremio sean menores llegando hasta el salario mínimo o menos.



“En el personal de televisión, más guionistas están trabajando por el mínimo sin importar su experiencia, con frecuencia durante menos semanas”, señaló un informe del gremio de marzo.

De igual manera, las conversaciones entre el gremio y la Alianza de Productores de Cine y Televisión en donde están cadenas grandes como Netflix, Amazon o Apple, no llegaron a buen puerto ya que se rechazó el acuerdo en la renovación del contrato colectivo en donde se indicaba el aumento de salarios y demás temas de protección al escritor de guiones como una pensión y el seguro médico.



Ante esto, y como forma de apoyo el Sindicato de Actores, que representa a más de 160.000 profesionales anunció que se unirán a la huelga ya que no se llegó a un acuerdo con la Alianza de Productores también por temas de dinero, regalías, seguro médico y demás.



Esta será la primera vez en 63 años que ambos sindicatos entren en huelga y se paralizará totalmente la industria del cine en Hollywood por lo que varias películas y series futuras sufrirán retrasos en su producción ya que las posturas de todas las partes están alejadas.



Según el sindicato, la culpa de la huelga es de las plataformas de streaming y que han acabado perjudicando a la profesión.



Por último, tanto actores como guionistas coinciden en su rechazo a la inteligencia artificial ya que aseguran que eliminará sus trabajos ya que no hay protección frente a esta nueva tecnología.