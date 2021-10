¡Fantástico! Montoya consiguió doble podio en Mugello

El piloto colombiano Sebastián Montoya conquistó dos podios en la penúltima ronda de la Fórmula 4, evento celebrado en el circuito de Mugello.



Montoya, piloto de la Escudería Telmex Claro, alineado en el Prema Power Team, culminó en la tercera plaza de su primera salida del fin de semana, posición que logró defender al remontar dos posiciones.



Por su parte, el domingo 10 de octubre, el colombiano partió tercero y estuvo a punto de ganar. Sin embargo, en las últimas vueltas fue sobrepasado por Joshua Dufe, quien ganó la carrera con una diferencia de apenas 0.667 milésimas de segundo sobre Sebastián.



“Fue un fin de semana bastante bueno, me pareció. En la primera carrera pude pelear por el triunfo, pero tuve un falló en el motor; en la segunda carrera tuvimos una estrategia diferente en llantas y no nos fue bien, y en la tercera un contacto me afectó y se acabó mi carrera un poco temprano. Estoy contento con el resultado y vamos con todo a cerrar el campeonato en Monza”, dijo el joven piloto colombiano.



Con estos resultados Sebastián Montoya suma 166 puntos que lo ubican cuarto en la general. Esto, antes de la última ronda, carrera que se desarrollará en Monza, Italia, el domingo 31 de octubre.



Por otro lado, el colombiano Nicolás Baptiste, el novato de la categoría, tuvo su mejor presentación, en la segunda carrera de las tres, al iniciar desde la penúltima línea de carrera, ascender hasta el puesto 19 y terminar octavo entre los novatos. En las otras dos carreras Baptiste terminó en los puestos 24 y 25, decimotercero entre los novatos en ambas pruebas.



Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo.