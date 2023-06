Gerard Piqué: revelan detalles de la lujosa boda de su hermano

El hermano del exjugador Gerard Piqué, Marc se casará este viernes con su prometida, Maria Valls en lo que será una boda llena de importantes invitados y de mucho lujo.



Y es que Marc y María celebrarán su boda en la Parroquia Sant Vicenc de Montalt y luego celebrarán su matrimonio en Sant Andreu de Llavaneres, una exclusiva zona costera de Barcelona en donde la prometida tiene una finca de lujo.



A los invitados se les pidió ir cómodos a la boda. De acuerdo al medio ‘La Vanguardia’, los hombres deberán utilizas trajes oscuros y las mujeres deberán ir con vestidos coloridos y fluidos. Además, se les recomendó a las mujeres evitar los tacones y más bien usar sandalias.

El excuñado de Shakira, quien tenía una muy buena relación con la cantante, y Maria Valls quisieron que el menú estuviera a cargo de Nandu Jubany, chef con una estrella Michelin en su restaurante Can Jubany.



Por su parte, el medio aseguró que es segura la ausencia de Sasha y Milan, los hijos de Shakira y Piqué, pues la barranquillera no permitió que se alargará su estadía con su padre.



Finalmente, la periodista Lorena Vásquez confirmó que Piqué no eclipsará el momento de su hermano y no anunciará su casamiento con Clara Chía. No obstante, se espera que el anuncio se haga próximamente.