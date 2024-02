Ronald, hermano de Egan Bernal, sorprende con su talento de escalador

Egan Bernal es uno de los ciclistas que, a pesar de su corta trayectoria profesional, ha logrado cultivar algunos de los más importantes triunfos para el deporte a nivel nacional e internacional.



El nacido en Zipaquirá, actualmente viste los colores del Ineos Grenadiers tras haber superado la etapa más díficil de su vida ocasionada por el accidente que tuvo en carreteras de Cundinamarca mientras entrenaba.

Lo que muchos no saben es que, Egan tiene un hermano menor que le sigue sus pasos y ya está alistándose para disputar competencias en el viejo continente.



Por medio de las redes sociales de Ronald Bernal, se ha dado a conocer que el joven tiene habilidades para la alta montaña. Desde hace varios años, el menor aún no decidía si realmente enfocarse netamente el ciclismo, sin embargo, poco a poco fue descubriendo su talento y ahora ya hará su salto a Europa.



El equipo Union Cycliste de Mónaco, desde el mes de diciembre ya había anunciado al joven como nuevo integrante del equipo del viejo continente quien estará acompañando a promesas del ciclismo como al francés Jules Pecquenard, al húngaro Marco Toth y a los ucranianos Mikaylo Basaraba y Daniil Shyrin, además de su compatriota Kevin Velásquez.



No obstante, antes de emprender su nueva vida en otro país, Ronald continúa entrenando en los principales puertos de montaña que tiene Colombia, así lo dejo ver la joven promesa mientras, a pesar de la lluvia, seguía un fuerte ritmo en el ascenso al Alto de La Cuchilla en Cundinamarca.