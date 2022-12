Henry Cavill confirma que no regresará como Superman

Durante las últimas horas y de una manera inesperada, el actor británico Henry Cavill confirmó que no volverá a interpretar a Superman a pesar de que en octubre anunció su vuelta en el papel y además de hacer un cameo en la película de DC, ‘Black Adam’.



En sus redes sociales, Cavill mencionó que se reunió con los nuevos directivos de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, pero al final parece que los proyectos para los que estaba planeado no se van a realizar, razón por la que decisión de salir del papel se dio en las últimas horas.



Después de todo, no regresaré como Superman, después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto", comentó el actor.



“Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, añadió.



Este anuncio se da luego de que James Gunn informara en sus redes sociales que en el nuevo proyecto de películas de DC se hará un filme de Superman, pero que se centrará en una historia de la vida joven del personaje y que no será interpretado por Cavill.



Sin embargo, Gunn no le cerró la puerta al actor y no descartó que vuelva a interpretar al personaje en otros proyectos más adelante, lo cual dejó confusos a los fanáticos ya que el comunicado de Cavill deja la puerta más cerrada que abierta para interpretar a Superman.



Con esto mencionado, este solo ha sido uno de los cambios con respecto al universo cinematográfico de DC ya que en días pasados Waner y Discovery aseguraron que la película ‘Mujer Maravilla 3’ no se realizaría.