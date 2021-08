No te lo creo: un helicóptero quedó atascado bajo un puente de Bogotá

Una nueva situación de “no te lo puedo creer” se tomó la noche del viernes en Bogotá. Un helicóptero quedo atascado bajo un puente y se formó un trancón enorme al norte de la ciudad.

Según el portal ‘Infobae’, la aeronave, que es propiedad del Ejercito Nacional, era transportada vía terrestre hacia un parque temático ubicado en las afueras de la capital.

​

Todo iba bien hasta que el vehículo que la transportaba tomó la Autopista Norte e intentando cruzar debajo del puente de la calle 116 quedó atascado por la dimensión de la carga. Evidentemente se detuvo todo y el trancón empezó a crecer y crecer, mientras los especialistas llegaban a solucionar.

​

Afortunadamente no hubo víctimas y se conoció horas después que dicho helicóptero constaba de únicamente la carcasa, justamente porque la idea era exhibirlo.



La curiosa situación se viralizó rápidamente en redes sociales y las críticas de varios usuarios no tardaron en llegar, teniendo en cuenta que no es la primera vez que algo así ocurre en la misma zona.