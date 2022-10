¡Un secreto a voces! Vilma es lesbiana y tendrá una serie para adultos

La nueva película del universo "Scooby-Doo", titulada "Trick or Treat Scooby-Doo!", confirma lo que era un secreto a voces para los seguidores de la saga: el personaje de Velma Dinkley fue concebido como una chica lesbiana desde las primeras producciones a principios de la década de los setenta.

La verdadera sexualidad de Velma, sobre la que tanto se habían preguntado los fans en redes sociales, se confirmó este martes con el estreno del nuevo filme de " Scooby-Doo" en Prime Video, la plataforma televisiva de la compañía Amazon. Varias escenas de la última cinta de la franquicia muestran a la icónica joven de gafas y ojos saltones enamorada del personaje de Coco Diablo, una diseñadora de moda de pelo rubio y figura estilizada.



Los fragmentos de video en los que aparecen Velma y Coco Diablo causaron un gran revuelo en redes sociales, pero en los últimos años ya se había informado sobre la homosexualidad de Dinkley. "En 2001, Velma era explícitamente homosexual en mi guion inicial, pero el estudio (Warner Bros. Pictures) siguió opacándola y finalmente hasta tuvo un novio (en la secuela)", tuiteó hace dos años James Gunn, guionista de las primeras películas no animadas de la saga.



Sobre esto también se pronunció el productor y supervisor de la serie "Scooby-Doo! Mystery Incorporated" (2010), Tony Cervone, quien escribió que Velma "no es bisexual, es homosexual" en una publicación en su perfil de Instagram durante el Mes del Orgullo del año 2020. "Siempre planeamos que Velma actuara un poco fuera de lugar cuando salía con Shaggy porque esa relación no era adecuada para ella", explicó Cervone entonces añadiendo que su intención era que el personaje de Marcie Fleach, amiga y antigua rival de Velma, fuera su verdadera pareja.



El último capítulo de " Scooby-Doo! Mystery Incorporated" se emitió el 5 de abril de 2013 y esta relación íntima nunca se acabó fraguando pero ahora, más de nueve años después, los seguidores de la franquicia ya han confirmado oficialmente que la joven Velma Dinkley es lesbiana.



HBO Max lanzará en 2023 Velma, serie de animación centrada en el personaje y creada por Mindy Kaling. Uno de los elementos llamativos de la ficción es que contendrá violencia explícita: "Velma es una serie de comedia de animación para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley, el cerebro anónimo y poco apreciado de la pandilla de Scooby-Doo. Este giro original y humorístico desenmascara el pasado complejo y alegre de una de las solucionadoras de misterios más queridas de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial.



Velma será india. "Espero que os hayáis dado cuenta de que Velma es del sudeste asiático. Si a alguien le molesta, me da igual", dijo la creadora en un evento de Warner Bros. La serie original de Scooby-Doo, creada para Hanna-Barbera Productions por los guionistas Joe Ruby y Ken Spears, se estrenó en 1969. La ficción ha dado pie a varios especiales y películas, e incluso se han hecho 'crossovers' con personajes como Batman o el grupo musical KISS.