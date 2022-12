HBO Max - Disney+: ¿cómo sacar el máximo provecho a estas plataformas?

Muchas personas han vivido que se quedan bastante tiempo eligiendo qué ver en su plataforma de streaming favorita hasta el punto de que se le quitan las ganas de ver algo.



Y es que a pesar de que todas las plataformas tengan multitud de contenidos y servicios, cada vez es más difícil escoger algo entre todo un catálogo para ver.



Varios dejan al azar las cosas a ver ya que aplicaciones como Netflix o HBO Mac incluyen una opción para reproducir contenidos aleatoriamente. Sin embargo, otras personas usan varias herramientas externas para obtener recomendaciones de películas y series.

Es por ello que acá conocerá algunas de estas alternativas que le ayudan a escoger lo que quiera ver:



JustWatch



Se trata de un servicio muy útil, ya que además de ofrecernos información acerca de dónde podemos encontrar una serie o película entre todos los servicios de streaming. Además, hace un seguimiento de todo el contenido que vemos y nos da recomendaciones en base a media, género y demás.



Trakt.tv



Esta web tiene una base de datos de series, películas y documentales, pudiendo hacer un seguimiento de lo que uno ve y se pueden crear listas de reproducción, entre otras cosas.



Además, de forma sencilla se puede encontrar el contenido que podemos ver y recomienda opciones según tus intereses.



FlickMetrix



En principio funciona como un buscador alternativo de títulos para Netflix, por lo que ofrece soporte más que todo a plataformas como Prime Video, Disney + o HBO Max.



De igual forma, la web ofrece una lista ordenada de títulos según múltiples filtros ya sea por año de estreno, valoración media, género y demás.



'What Movie Should I Watch Tonight'



Esta web nos irá mostrando tráileres de películas de manera aleatoria, logrando así saber de una manera directa si nos interesa o no la película en cuestión.