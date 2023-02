¿Hará Shakira más canciones con indirectas a Piqué? Karol G respondió

Karol G y Shakira, son las dos mujeres del momento no solo en Colombia sino también en el mundo debido al lanzamiento de su canción ‘TQG’ que por el momento es un éxito global.



Y es que la canción que hace parte del álbum de la paisa que se llama ‘Mañana será Bonito’ acumula 86 millones de reproducciones en YouTube y es tendencia en Spotify ubicándose entre las canciones más escuchadas.



Ante el lanzamiento de su disco, Karol G ha concedido varias entrevistas para hacer promoción a su álbum y también para hablar de ciertos temas puntuales como la canción con Shakira.

"Que yo pudiera llamarla y decirle que tenía una canción y que probablemente ella se podía sentir identificada, y que si a ella le gustaba podíamos cantarla juntas... Ella enloqueció con la canción, le encantó. Me contó que tenía una canción con Bizarrap y yo también enloquecí", mencionó Karol G en una entrevista.



De igual manera, reveló que tuvo una conversación con la barranquillera en donde le decía que iba a cerrar el círculo del tema Gerard Piqué con ‘TQG’: "Ella me dijo que el proceso era así: 'Te felicito', 'Monotonía' y la canción con Bizarrap. Y ella quería cerrar este círculo con 'TQG'”.



Por su parte, aseguró que quería estar totalmente ajena al tema de Piqué: "Ella en cierta manera su momento lo vivió diferente a como yo lo quería vivir. Yo quería estar completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar".



Finalmente, agregó que espera que la canción no es una tiradera: "A mí me gustaría que la gente escuchara esta canción sin pensar que es una tiradera a nadie. Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida en diferentes momentos de nuestras vidas. Estamos sacando una canción con la que un montón de mujeres se van a identificar también. Y ese es el verdadero mensaje de la canción, más allá del morbo".