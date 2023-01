Hamilton y una dura revelación: ‘Sufrí acoso desde los seis años’

Lewis Hamilton cumplirá en los próximos meses 10 años en la escudería Mercedes, equipo en donde ha logrado una gran hegemonía ganando siete títulos de pilotos y ocho de constructores para los alemanes.



Esto se dio gracias a su esfuerzo, constancia y más que todo el talento del británico que puso muchos buenos recuerdos en estos últimos años.



Sin embargo, Hamilton en diálogo en el podcast ‘On Purpose’ recordó sus momentos más duros y entre ellos reveló que tuvo una infancia difícil y traumática, pero que según él fue clave para su fortaleza actual.

“Sufrí acoso escolar ya desde los seis años. Creo que en esa época y en ese colegio yo era uno de los únicos tres niños de color y otros chicos mayores que yo me increpaban continuamente. Hubo muchas cosas que suprimí. Simplemente no me atrevía a volver a casa y contarlo a mis padres, no quería que pensaran que no era fuerte”, comentó de inicio.



“Entonces, si tenía lágrimas, las retenía. Si expresaba mis emociones, sería en un lugar tranquilo. Realmente no fue hasta que empecé a competir cuando canalizaba las emociones que tenía en mi forma de conducir”, complementó.



Por su parte, mencionó los hechos que fueron más complicados de afrontar: “Golpes constantes, cosas que te lanzaban como plátanos, gente que utilizaba la palabra con ‘n’... tan tranquilos. La gente me llamaba ‘mestizo’. No sabía dónde encajar y era difícil”.



Pero, sin duda, una de las revelaciones más aterradoras fue que sus profesores impulsaron el comportamiento racista de sus compañeros.



“El director de la escuela nos tenía manía, y diría que especialmente a mí. Los profesores me decían: ‘Tú nunca vas a ser nada’. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando, como diciendo: ‘No voy a ser nada’. Y creyéndomelo por un momento”, confesó.



Por otro lado, Hamilton aseguró que le teme un poco al retiro: “He hablado con muchas personas que están en activo y retiradas, y muchas me dicen que cuando se retiran, todo se viene abajo, como si no tuvieran nada en lo que apoyarse y no hubieran descubierto qué es lo siguiente que van a hacer”.



Finalmente, dijo que de suceder eso ya tiene planeadas varias cosas que quiere hacer: “Tengo muchas cosas en proyecto y que cuando lo deje estaré muy agradecido a la Fórmula 1, pero tendré algo mejor”.