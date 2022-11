Hamilton se burló del escándalo ocurrido entre Verstappen y Pérez

En Brasil, Red Bull sufrió su primera crisis grande debido a que Max Verstappen no le cedió el puesto a Sergio Pérez lo cual no le sentó para nada bien al mexicano quien luego en Abu Dhabi perdió el subcampeonato de pilotos.



De hecho, el nacido en Guadalajara lanzó unas explosivas declaraciones en Brasil



Es por ello que después de terminada la temporada varios corredores opinaron sobre el tema entre ellos Lewis Hamilton quien se burló sobre lo ocurrido entre los pilotos de la escuadra que ganó el campeonato de constructores de 2022..

Siendo sinceros, lo sucedido con Red Bull en Brasil me recordó un poco al 'reality' de 'Las Kardashian'. Fue bastante gracioso, muchas de las cosas que escuché durante los siguientes días fueron muy entretenidas. Estoy seguro de que todo eso estará en Netflix, va a ser genial para los aficionados", comentó para ‘Channel 4’.



Por su parte, Verstappen volvió a tocar el polémico tema y dijo lo siguiente para 'Via Play': “Creo que, si explicara mis motivos, la gente seguiría sin entenderlo. La gente tampoco entiende lo que ocurre entre bastidores a lo largo de la temporada. Curiosamente, la gente piensa que no soy un piloto de equipo, cuando siempre soy muy abierto”.



"Mi relación con Checo es buena, como siempre", concluyó mientras dejaba en claro que su intención es olvidar este problema de una vez por todas.