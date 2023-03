Hamilton arremetió contra Mercedes: ‘Admitan que no me escucharon’

Tras varios años de dominio, Mercedes y Lewis Hamilton pasan por un bache de rendimiento en donde no están mostrando lo esperado. El año pasado no brillaron y parece que este 2023 las cosas van a peor.



Y es que tras la primera carrera de Fórmula 1 en Bahréin, la escudería parece haber dado un paso atrás en su meta de alcanzar a Red Bull ya que ven como los austriacos parecen haberse distanciado y ven como equipos como Aston Martin los han pasado.



Ante esto, Hamilton ha explotado contra Mercedes en diálogo con BBC en donde mencionó que el equipo parece que ha hecho caso omiso a las recomendaciones que dio el británico para tener un mejor monoplaza para 2023.

Según el corredor, él mismo le pidió a Mercedes que estudiaran los problemas que tenía el monoplaza. No obstante, esto no fue realizado por la escudería alemana.



"Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita", comentó de inicio.



“Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando'", complementó.



Por otro lado, Hamilton aseguró que todavía hay tiempo para mejorar el vehículo para esta temporada: "Tenemos que estudiar todos nuestros puntos débiles, tenemos que unirnos como equipo y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Todavía somos múltiples campeones mundiales, sólo que este año y el pasado no nos funcionó. Sin embargo, esto no significa que no podamos progresar y dar un paso adelante".



Además, se refirió a las prohibiciones de la FIA en donde no se puede expresar ninguna postura social, religiosa entre otras: "Nada me impedirá hablar de las cosas que me apasionan y de los problemas que existen".



Toto Wolff le respondió a Hamilton



Ante las declaraciones de su piloto en BBC, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, le contestó este jueves y aseguró que su relación con el piloto sigue intacta.



"La situación de Lewis es que le has oído por la radio. Él es una parte integral del equipo, está intentando levantar al equipo y todos estamos unidos. No creo que eso vaya a cambiar sólo porque hemos tenido un inicio de temporada que ha sido realmente malo", indicó.



Finalmente, el directivo mencionó que no es momento de hablar de la continuidad de Hamilton y que espera que el equipo siga en la misma dirección: "Por mucho que seamos transparentes en cuanto a cómo tenemos que darle la vuelta al coche, no es el momento de hablar de la situación del piloto para 2024. Es muy pronto, tenemos que empujar todos en la misma dirección, los pilotos, los ingenieros, todos, en lugar de tirar la toalla. Nunca hemos hecho eso y no lo haremos ahora".