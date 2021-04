¡Hamilton, a toda velocidad! Nueva pole para el británico en Italia.

Con una vuelta perfecta "y algo más". Eso que sólo han tenido algunos pocos elegidos en la historia de la Fórmula Uno. Llámese genialidad, autoexigencia o hambre. Todo ello lo tiene Lewis Hamilton para dominar el tiempo actual en el gran circo del automovilismo.



El piloto británico, vencedor hace tres semanas en Baréin, partirá desde la 'pole' en Imola (Italia) tras haber sorteado la amenaza de Red Bull. El mexicano Sergio Pérez y el neerlandés Max Verstappen saldrán desde el segundo y tercer puesto de la parrilla, confirmando el buen momento de la escudería de la bebida energética, aunque eso no le alcance -no al menos todavía- para diluir al primer líder del Mundial.

El inglés firmó este sábado su 'pole' número 99 en la Fórmula Uno. Extendió su propio récord. Movido por la pujanza de sus rivales, el siete veces campeón del mundo y defensor del título se ganó el derecho de iniciar en primer lugar la carrera de este domingo en el Gran Premio de la Emilia Romaña.



Le sacó 35 milésimas a Sergio Pérez, que apenas es nada en la medición de tiempos. Así de ajustada está la batalla esta temporada, aunque siga mandando el piloto de Stevenage.



En el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, el inglés estará especialmente vigilado. A su derecha, la amenaza del 'Checo', que nunca antes se había visto tan cerca del primer lugar. Es la mejor calificación de su vida. Y, justo detrás, Max Verstappen. Hamilton no tendrá escudero en las primeras curvas, toda vez que el finlandés Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, solo pudo ser octavo.



Le superaron en la sesión clasificatoria el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el británico Lando Norris (McLaren), a quien Dirección de Carrera anuló su mejor vuelta por rebasar los límites del trazado. Su presencia en la segunda plaza fue pasajera, aunque suficiente para advertir de que también ellos pueden dejar huella en la pista italiana.



El francés Esteban Ocon (Alpine) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), noveno y décimo, defenderán su lugar en los puntos. Una remontada se exige, en cambio, el español Carlos Sainz.



Deseoso de firmar una buena actuación en el circuito que lleva el nombre del fundador de Ferrari, el madrileño deberá progresar desde el undécimo puesto tras una sesión de calificación bastante discreta.



Reconoció, no obstante, que no pudo completar una sola buena vuelta, que todavía está "verde" y que puede mejorar su tiempo 2 o 3 décimas. Sin la velocidad deseada se vio su compatriota Fernando Alonso (Alpine), cortado igualmente en la segunda tanda de calificación.



El asturiano, dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, iniciará la carrera desde la decimoquinta plaza, con la determinación de sumar sus primeros puntos del curso. De Baréin, hace tres semanas, se marchó de vacío.



EFE