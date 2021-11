¡Las pesas bajan bandera! Primera medalla de oro para Colombia

El colombiano Estiven Villar se convirtió este viernes 26 de noviembre en el primer atleta de nuestro país en proclamarse como campeón de los Juegos Panamericanos Junior, al ganar la división de los 61 kilogramos del levantamiento de pesas de Cali Valle 2021 en Palmira.

El atleta del registro de Bogotá libró un duelo mano a mano contra el vigente campeón mundial de la prueba, el estadounidense Hampton Morris, quien al final se quedó con la medalla de plata y el bronce fue para el venezolano Fabián Márquez.



Para llegar a la medalla, el colombiano inició con confianza en el arranque, al ser el último en salir a la plataforma para levantar 17 kilogramos en su primera salida y luego de 121 en la segunda, sellar el arranque en 125 kilos, con cinco de diferencia sobre el segundo, el estadounidense Hampton Morris, quien levantó 120.



Con esa ventaja, para el envión Estiven falló por tiempo en el primer chance, pero luego levantó 145 en el segundo y cerró con 149 kilogramos para un total de 274 y así meter presión al estadounidense, que primero alzó 147, pero con siete kilos abajo del colombiano, intentó los 154 que le daban el oro, pero los falló y le dejó el primer lugar a Estiven.

La primera alegría en los Panamericanos

La Selección Colombia de Canotaje cerró su segundo día de competencias, en los Juegos Panamericanos Junior, con una medalla de bronce en la competencia de C2 500 metros femenil y con un paso a la final de la modalidad K2 1.000 metros masculino.



Por un lado, Manuela Gómez y Madison Velásquez fueron las encargadas de entregarle la primera medalla de las justas panamericanas junior a la delegación nacional. Las colombianas ocuparon la tercera plaza del podio del C2 500 metros con un registro de 2:05:85. Chile y México ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

Presentamos a las primeras medallistas de la delegación colombiana en los I Juegos Panamericanos Junior @CaliValle2021 🇨🇴



Madison Velázquez y Manuela Gómez se colgaron la medalla de bronce 🥉 en el canotaje de velocidad C2 500mts. 🛶#ElEventoDelAño #OlímpicoColEnCali pic.twitter.com/nhj7sB0QZR — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 26, 2021

“Estoy muy emocionada, todavía no me la creo. Llevamos preparándonos con la selección nacional hace aproximadamente dos semanas (…) la medalla que acabamos de obtener en bote de equipos es algo nuevo, pero entrenando juntas salimos a lucharla y lo logramos (…) Fue una carrera muy emocionante y tuve una compañera que supo manejar muy bien la carrera”, afirmó Manuela Gómez luego de la competencia.



Por su parte, Sebastián Díaz y Jhon Pacheco consiguieron el pase a la final de la modalidad K2 1.000 metros masculino, luego de ocupar la primera posición de la competencia con un tiempo de 3:30:51. La prueba final se disputará el sábado 27 de noviembre a partir de las 8:00 a.m.



Mónica Hincapié, en el K1 500 metros; Geraldine Quintero y Mónica Hincapié en el K2 500 metros, y Karen Molina, Angie Rodríguez, Mónica Hincapié y Geraldine Quintero, en el K4 500 metros femenino, ocuparon el cuarto lugar de sus respetivas finales.



Vale recordar que las competencias de canotaje de velocidad se efectúan en el embalse Calima y que el sábado 27 de noviembre continuarán el programa de la disciplina entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana.