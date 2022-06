¿Quiénes suenan para el gabinete ministerial de Gustavo Petro?

La victoria de Gustavo Petro mantiene en el aire quienes lo acompañarán en su gabinete ministerial en la Presidencia de la República.

La primera cabeza visible es Francia Márquez, quien estaría a cargo de una cartera que se estrenaría con su gobierno: Ministerio de Igualdad y Mujer.



Los nombres de Alejandro Gaviria y Rudolf Hommes han hecho acercamientos con la campaña de Gustavo Petro y podrían llegar al Ministerio de Hacienda.



Petro propuso que el Ministerio de Defensa sea dirigido por una mujer con conocimientos en derechos humanos y con liderazgo en las Fuerzas Militares. Y aunque su propuesta es ambiciosa, pasar de esa cartera a la Policía Nacional hacia el Ministerio del Interior, el jurista Iván Velázquez Gómez, también ha llamado la atención del presidente electo.



El líder del Pacto Histórico señaló que tendría en su equipo de trabajo a Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo de Estadística: “Yo no le he dicho a él, esto es también una ‘chiva’ para él. No sé si quiera o no, pero me parece un bien funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”.



Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Fajardo, se unió a Petro y suena como posible embajador de Colombia en Washington.

Como Murillo, existen muchas adhesiones del santismo, con probada experiencia en este tipo de cargos, que podrían ser tenidos en consideración. Por ahora, quien ya cuenta con un puesto seguro es Alfonso Prada, jefe de debate. Petro dijo que lo quiere “cerca” a la oficina de la Presidencia de la República.