Lo último: OTAN no enviará aviones a Ucrania, buscan nueva negociación

Rusia no cede y de hecho ha intensificado sus ataques contra Rusia, asegurando que continuará la "operación militar especial" hasta que "alcance sus objetivos".

Octavo día de invasión



- Estados Unidos bloqueó la fortuna de Alisher Usmanov, estimada en 14 mil millones de dólares según la revista Forbes. El presidente Joe Baiden y la Unión Europea estiman que sería el presunto testaferro del presidente ruso Vladimir Putin. Se trata de uno de los 8 oligarcas cercanos a Kremlin sancionados por la invasión a Ucrania.



- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseguró que la alianza no tendrá aviones actuando en Ucrania, descartando así establecer una zona de exclusión aérea en ese país, algo que había solicitado el gobierno ucraniano.



- Ucrania cuenta con que haya una tercera ronda de negociaciones con Rusia este fin de semana, declaró el viernes uno de los enviados ucranianos, Mikhailo Podolyak, consejero del responsable de la administración presidencial. "La tercera etapa podría tener lugar mañana o pasado mañana, estamos en contacto permanente", señaló Podolyak durante una rueda de prensa en Leópolis.



Séptimo día de invasión



- Avanza la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre la invasión rusa ha comenzado este jueves en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca, informó la agencia bielorrusa BELTA. La agencia publica una foto con las delegaciones dándose la mano y al fondo las banderas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.



- Emmanuel Macron, presidente de Francia, se declaró pesimista tras una hora y media de conversación con el presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que teme que "lo peor" esté por venir pues el líder de la invasión le aseguró que su operación marcha "acorde con los planes" y que podría "intensificarse" si Ucrania no cede.



Sexto día de invasión



- La ONU confirmó que al menos 836.000 personas huyeron de Ucrania desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa.



- A su turno, Rumania afirmó que un total de 113.100 ciudadanos ucranianos han entrado al país huyendo de la guerra, según datos de la Policía de Frontera.



- La aerolínea de bajo costo húngara Wizz Air anunció que ofrecerá en marzo 100.000 tiquetes de avión sin costo para ciudadanos ucranianos que necesiten desplazarse de un país vecino de Ucrania a otro destino europeo.



¿Posibilidad de diálogo?



Se espera este miércoles que las negociaciones por un alto al fuego, entre delegaciones de Rusia y Ucrania, puede avanzar este miércoles, según anunció el Kremlin.



"Hoy, en la segunda mitad del día, por la tarde, nuestra delegación estará en el lugar (de la reunión), esperando a los negociadores ucranianos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Ucrania no ha confirmado dicha reunión.



Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en su discurso sobre el estado de la Unión que, aunque el país no enviará tropas a Ucrania, defenderá a sus aliados de la Otán, en caso de que Putin decida moverse hacia el oeste: "un dictador ruso, que invade un país extranjero, tiene costos en todo el mundo", dijo.



China rechazó las medidas económicas en contra Rusia y España anunció que enviará "material ofensivo" para que ciudadanos ucranianos puedan defenderse de las agresiones rusas.