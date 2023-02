Gremio de taxistas se tomaría los aeropuertos ¿Cuáles son sus motivos?

Luego del anuncio de la posibilidad de que las apps de transporte sean prohibidas por parte del Gobierno, varios conductores de Uber, Cabify entre otras salieron a protestar el pasado 30 de enero.



Es por ello que este miércoles, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que comenzará en las próximas horas una mesa de trabajo con los representantes de las Apps para hablar del proyecto ley sobre el régimen sancionatorio del transporte.



Ante esto, el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina hizo una fuerte declaración y aseguró que sí el Gobierno no prohíbe el uso de plataformas de transporte se tomarán los aeropuertos del país.

“Vamos a dar todo por el país, y si este Gobierno llega a decir que va a aprobar los vehículos particulares viejos para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos”, comentó de inicio para RCN.



“A nosotros también nos están interrumpiendo un servicio público esencial que son los taxis, por eso vamos a dar el todo por el todo, cueste lo que nos cueste, vamos a tirar los carros en las vías de los aeropuertos hasta que nos llegue lo que tenga que llegar, pero no vamos a entregar nuestro servicio público”, agregó.



Estas declaraciones del líder gremial no gustaron para nada al presidente de Colombia, Gustavo Petro quien aseguró que Ospina solo busca un enfrentamiento entre trabajadores y no una solución.



“Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales. Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que están bajo sobrexplotación”.



Por el momento, se espera que tras el fin de esa mesa y se logren las correcciones pertinentes se radique el proyecto en el Congreso de la República.