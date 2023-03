Greeicy y el susto que se llevó en un camerino durante su gira

Greeicy Rendón es una de las artistas más reconocidas no solo por su recordado paso por televisión sino también por sus grandes éxitos que le han consagrado como una de las grandes artistas latinas.



De hecho, su boom se dio con ‘Amantes’, canción que compartió con su actual pareja y padre de su hijo, Mike Bahía.



A partir de esto, ambos planearon una gira llamada ‘Amantes Tour’ que por fin se materializó en este 2023 y de la cual zarparon el pasado 23 de febrero hacia Estados Unidos para darle inicio.

No obstante, durante una de sus presentaciones, la artista colombiana reveló que en su camerino estaba pasando algo de lo normal y allí grabó un presunto fantasma el cual mostró en sus historias de Instagram.



Según el clip, una llave del lavamanos que se activa por sensor comienza a encenderse sola cuando no había nadie más que la cantante y el maquillador de la cantante.



“Male y yo estamos aquí en proceso y literal esto (mostrando el grifo) se abrió solo. Esto se activa pues con sensor y aquí no hay nadie, sólo estamos Male y yo”, menciona Greeicy en el clip.



Lo que le digo yo a Male es que aquí hay pura gente chévere, entonces ellos viven acá, respetamos que este es su espacio, pero entonces esperamos que nos colaboren hoy en el show. Cualquier diligencia que necesitemos, contamos con su presencia. Thank you”, complementó.



Esta no ha sido la única ocurrencia que le ha pasado a Greeicy durante la gira ya que este 2 de marzo una tormenta azotó Dallas, día que tenía una presentación. Sin embargo, la artista alcanzó a correr el show para que llegaran los asistentes.