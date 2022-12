Greeicy sorprendió y mostró por primera vez el rostro de su hijo

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las familias más famosas de la farándula nacional y es por ello que más de uno quiere saber todos los pasos acerca de ellos.



Una de estas cosas que los fanáticos querían saber era el rostro de su hijo, Kai, el cual no se había mostrado por decisión de la pareja.



“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él. Cuando sea más grande, decidirá si quiere salir en redes sociales, antes no”, había mencionado Mike Bahía sobre el ocultar el rostro de su hijo.

Sin embargo, aunque no había revelado el rostro, los cantantes empezaron mostrando varias partes de su cuerpo a lo largo de los últimos meses.



Pues bien, como regalo de Navidad a sus seguidores, la pareja decidió ponerle fin al misterio y revelaron la cara del menor. En el clip, que fue acompañado de la canción ‘De qué manera’ se logra observar la cara de Kai mientras la artista le puso un filtro navideño para camuflar sus ojos y sus facciones.



Con esto mencionado, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y muchos detallaron los rasgos del pequeño y notaron el parecido que tiene a Mike Bahía.