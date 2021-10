¿Quién es el favorito en la serie mundial de béisbol?

La llegada del "Clásico de Otoño" en el béisbol de las Grandes Ligas con los Astros de Houston, campeón de la Liga Americana, y los Bravos de Atlanta, de la Nacional, dio paso al incremento de actividad en el mundo de las apuestas, donde el equipo tejano es el favorito.

El Caesars Sportsbook abrió con los Astros como -150 favoritos sobre los Bravos después de que Atlanta acabó con los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (4-2 al mejor de siete) para ganar su lugar en la Serie Mundial.



Desde entonces, el precio ha bajado a Houston -145, con los Bravos en la lista de +125. El Primer Partido de la Serie Mundial se disputará el próximo martes por la noche en el Minute Maid Park de Houston. Los Astros están en la Serie Mundial por tercera vez en cinco temporadas y algunas casas de apuestas enfrentan una responsabilidad significativa. A fines de junio, el dueño de una tienda de muebles de Houston, Jim "Mattress Mack" McIngvale, apostó 3,35 millones en los Astros para ganar la Serie Mundial con una probabilidad de alrededor de 10-1.



McIngvale utiliza regularmente el mercado de apuestas para cubrir promociones en su tienda. Su mayor apuesta reportada en los Astros, dos millones de dólares a 10-1 en Caesars Sportsbook, pagaría 20 millones netos y sería uno de los pagos más grandes en una casa de apuestas de Estados Unidos. Atlanta no lució como un contendiente a la Serie Mundial durante gran parte de la temporada.



Las probabilidades de la Serie Mundial de los Bravos bajaron a alrededor de 40-1 a mediados de julio después de que el jardinero All-Star, el venezolano Ronald Acuña Jr., sufriera un desgarro del ligamento cruzado anterior que puso fin a la temporada. Los Bravos no subieron por encima de .500 hasta el 6 de agosto, lo que los convirtió en el primer equipo en llegar a la Serie Mundial a pesar de no tener un récord de victorias hasta el final de la temporada.



Tampoco eran favoritos ante los Dodgers, que habían tenido la segunda mejor marca de las Grandes Ligas con 106 victorias, una menos, que los Gigantes de San Francisco (107), que les arrebataron el título de la División Oeste de la Liga Nacional, lo que le hizo perder también la ventaja de campo en la Serie de Campeonato al acabar el equipo de Atlanta primero en la del Este.



EFE