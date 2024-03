Gran Premio de Arabia Saudita: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO

El inicio de la Fórmula 1 en medio del Circuito Internacional Baréin, abrió el camino para que los 20 pilotos presentes en la máxima categoría del automovilismo dieran un espectáculo en el Gran Premio que finalmente dejó como ganador a Max Verstappen de Red Bull Racing.



A pesar de que la carrera no tuvo momentos emocionantes, los amantes de la Fórmula 1 esperan que el dominio del neerlandés se vea atacado por figuras como Carlos Sainz o Lewis Hamilton durante la carrera que se realizará en Arabia Saudita.

Con Verstappen dominando las prácticas, la clasificación, la carrera e incluso logrando la vuelta más rápida, la escudería Red Bull, le apunta a seguir manteniendo este alto nivel durante el fin de semana. Además, buscan que el mexicano Sergio Pérez vuelva a figurar en el podio de la carrera.



Para el Gran Premio, que dará inicio en las prácticas libres desde este jueves 7 de marzo, no se esperan mayores cambios en los monoplazas de las escuderías.



Cabe mencionar que por segunda ocasión consecutiva y debido a cuestiones culturales del territorio árabe, la organización autorizó para realizar tanto la carrera en Baréin como en Arabia, un día sábado. Por lo que, la clasificación se dará el día viernes 8 del mismo.



Durante la temporada pasada, el piloto de Red Bull, Checo Pérez, fue quien se quedó con la victoria, por lo que es uno de los favoritos a obtener la primera posición.



Tanto la carrera, como la clasificación y las prácticas libres, podrán ser vistas a través de la transmisión oficial de la plataforma de streaming Star+.



Fechas y horarios para Colombia del Gran Premio de Arabia Saudita 2024:



Jueves 7 de marzo

Prácticas libres 1: 8:30 a.m.

Prácticas libres 2: 12:00 p.m.



Viernes 8 de marzo

Prácticas libres 3: 8:30 a.m.

Clasificación 12:00 p.m.



Sábado 9 de marzo

Carrera de 50 vueltas: 12:00 p.m.