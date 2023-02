Grammys 2023: lista completa de ganadores del galardón

Este domingo en el Crypto.com Arena tuvieron lugar la gala de los Grammys 2023 la cual tuvo varios ganadores esperados, pero también hubo categorías en las que la Recording Academy sorprendió con su elección del ganador.



Beyoncé, con su premio a mejor álbum dance o electrónica, hizo historia ya que se convirtió en la artista con mayor cantidad de Grammys ganados con 32 gramófonos superando a George Solti que tenía 31.



Por su parte, Harry Styles se quedó con uno de los premios más importantes de la gala el cual fue el de ‘Album del Año’ gracias a su disco ‘Harry´s House’ con el cual ha hecho su gira por todo el mundo.

De igual manera, Bad Bunny le puso color latino a la gala con su presentación en donde puso a bailar a gran parte de los artistas anglo y además también se quedó con el premio a ‘Mejor Album de Música Urbana’.



Además, la Academia celebró los 50 años del Hip Hop con una presentación impecable en donde participaron nombres como LL-Cool J, Queen Latifah, Missy Elliott, Ice T entre otros.



Ganadores de la gala televisada de los Grammys 2023



Mejor álbum vocal pop: Harry Styles, “Harry’s House”



Mejor canción de R&B: “Cuff it” de Beyoncé



Mejor álbum country: “A beautiful time” de Willie Nelson



Mejor interpretación pop en dúo/grupo: “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras



Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti” de Bad Bunny



Mejor álbum de rap: “Mr. Morale & The Big Steppers” de Kendrick Lamar



Mejor album de música electrónica/dance: “Rennaisance” de Beyoncé



El premio impacto global Dr. Dre inaugural es para Dr. Dre



Mejor interpretación de pop: Adele por “Easy on Me”



Premio especial al mérito a la canción para el cambio social va a Shervin Hajipour por “Baraye”



Canción del año es “Just Like That” de Bonnie Raitt



Grabación del año es “About Damn Time” de Lizzo



Mejor nuevo artista es para Samara Joy



Álbum del año “Harry’s House” de Harry Styles