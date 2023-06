Google y la novedosa función que introducirá gracias a la I.A

Google quiere seguir siendo parte de la vida cotidiana de las personas de todo el mundo y es por ello que además de seguir actualizando su motor de búsqueda, Android entre otros softwares se quiere meter en otro tipo de tecnologías.



Y es que la empresa americana se ha interesado mucho en la realidad aumentada, uno de los campos que más progreso está viendo en los últimos años y que introduce elementos virtuales en un espacio real a través de un celular u otro dispositivo.



Pues bien, Google quiere llegar a la mayor cantidad de público por lo que introducirá una función que te ayude a probarte la ropa antes de que te la compres.

Esta función va unida también al crecimiento exponencial del comercio en línea el cual no ha dejado de crecer en la pandemia, pero que el único problema que tiene es que no se puede por ejemplo probar las cosas como la ropa o los electrodomésticos.



En el caso de la ropa, es cierto que se puede devolver la ropa si la talla no es la correcta, pero siempre es bueno acertar a la primera con la talla y para ello llega la nueva función de Google que viene acompañada con Inteligencia Artificial.



Para ello, Google se ha asociado con algunas marcas del sector textil como H&M entre otras con los que han generado algunas de sus prendas en un total de 80 modelos divididos entre hombres y mujeres por igual.



Sin embargo, lo más interesante de la función es que la I.A es capaz de crear una prenda con solo darle una foto. Es decir que no hay que ir a la tienda para obtener un modelo tridimensional, sino que la aplicación te da la visión de cómo se “se cubriría, plegaría, pegaría, estiraría y formaría arrugas y sombras” en el cuerpo según la directora de productos de compras para el consumidor de Google, Lilian Rincón.



Por otro lado, el usuario podrá ver cómo le quedan las diferentes tallas desde la XXS hasta la 4XL y podrá ver cómo quedan los modelos en los diferentes tonos de piel.