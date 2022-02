Positivo balance de Sebastián Muñoz en The Genesis Invitational

Terminó una entretenida semana en The Riviera Country Club (Pacific Palisades, California) bajo las banderas del The Genesis Invitational del PGA Tour en el que el colombiano Sebastián Muñoz finalizó en la casilla 21.



Luego de tres días bajo par en suelo angelino, el bogotano firmó con 72 golpes (+1) este domingo y con ello resignó las posibilidades que tenía de pelear por el Top-10 en el tablero general.



El día comenzó para Sebastián con 'bogey' en el 3, pero luego se recuperó con 'birdie' en el 6, que casi es hoyo en uno, y en el 8 por la primera vuelta. Ya por la segunda tuvo tres 'bogeys' del 12 al 15 y en el 18 rescató uno de esos golpes con 'birdie'.



De esta manera, Muñoz acabó la semana en -7 total y a un impacto de mantenerse en el Top-15. Sin embargo, este puesto 21 es su tercer mejor resultado de la temporada y, aunque no ganó posiciones en la FedEx Cup, tampoco perdió.



Justamente, el colombiano se mantuvo en el puesto 32 de dicho escalafón en el que su principal objetivo es un lugar en el Top-125 para extender su condición en el PGA Tour por un año más.



También podría hacerlo con una victoria como la del Sanderson Farms Championship 2019, la cual le entregó en ese momento dos años de condición en el máximo circuito de los Estados Unidos.



Por el momento, en el presente curso su registro tiene cuatro cortes superados, dos Top-5, y seis eventos finalizados con The CJ Cup y el Zozo Championship que son de 'field' reducido.



Esta semana el circuito se muda a Palm Beach Gardens (Florida) para jugar el The Honda Classic del 24 al 27 de febrero, evento en el que Camilo Villegas tendrá acción de nuevo, mientras que Sebastián se tomará un descanso.







Información de la Federación Colombiana de Golf.