Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil: Juan Sebastián Muñoz

La Federación Colombiana de Golf, en su más reciente reunión de junta directiva, decidió otorgarle al Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil el nombre de 'Copa Juan Sebastián Muñoz'.

Campeón de cuatro torneos como profesional, el último de ellos el Sanderson Farms Championship de 2019, del PGA Tour, Muñoz ahora vive el sueño de muchos niños y niñas que ambicionan con llegar a los máximos circuitos internacionales.



"Recuerdo haber jugado el torneo múltiples veces, y luego me sentí muy honrado cuando Camilo (Sánchez, presidente de Fedegolf) me llamó a contarme lo que habían decidido. Ojalá sea un torneo que dure mucho y su prestigio crezca cada vez más. Yo pondré de mi parte para que así sea (…) Nunca en mi vida pensé que iba a haber un torneo de golf con mi nombre, es un honor y le agradezco mucho a la federación y a la gente en Colombia que apoyó esta idea", expresó Muñoz.



Juan Sebastián, con nuevo caddie, iniciará una nueva temporada en el PGA Tour en Mississippi: “Va a ser una temporada larga, en la que no voy a tener a Mateo, y eso va a ser un cambio muy importante. Siento que va a ser desafiante en ese sentido, también va a ser emocionante, y va a ser especial (…) Voy a jugar Mississippi, me quedan dos torneos en Las Vegas, voy a Japón y luego ver si juego Houston y Sea Island, de resto no sé aún qué vaya a jugar en el 2022”.



Con información de la Federación Colombiana de Golf.