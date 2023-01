Golden Globes 2023: lista completa de ganadores de los premios

Durante la noche del martes se celebraron en Los Ángeles los Golden Globes 2023, ceremonia que se realizó en el Hotel Beverly Hilton y que tuvo como conductor al comediante Jerrod Carmichael.



La gala tuvo la participación de grandes personalidades como Quentin Tarantino, Jamie Lee Curtis, Jenna Ortega, Ana de Armas entre otros actores que se desempeñaron como presentadores a lo largo de la velada.



De igual manera estuvieron presentes Guillermo del Toro, Henry Winkler, Bob Odenkirk, Eddie Redmayne, Glen Powell, Selena Gomez, Chloe Flowers, Anya-Taylor Joy, Heidi Klum, Jenny Slate y Sebastian Stan, entre otros.



Durante la gala se premió a Eddie Murphy con el premio ‘Cecil B. DeMille’ que se le otorga a la persona por sus destacadas contribuciones a la industria del cine y la televisión.

Lista de ganadores completos de los Golden Globes 2023



Cine



Mejor película drama



The Fabelmans



Mejor actriz en película de drama



Cate Blanchett - Tár



Mejor actor en película de drama



Austin Butler – Elvis



Mejor película musical o comedia



The Banshees of Inisherin



Mejor actriz en película musical o comedia



Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once



Mejor actor en película musical o comedia



Colin Farrell- The Banshees of Inisherin



Mejor película animada



Pinocho de Guillermo del Toro



Mejor actriz de reparto en película de drama



Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever



Mejor actor de reparto en película de drama



Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once



Mejor director



Steven Spielberg – The Fabelmans



Mejor guion



Martin McDonagh – The Banshees of Inisherim



Televisión



Mejor serie de Drama



House of the Dragon



Mejor actriz en serie de drama



Zendaya – Euphoria



Mejor actor en serie de drama



Kevin Costner – Yellowstone



Mejor serie musical o comedia



Abbott Elementary



Mejor actriz en serie musical o comedia



Quinta Brunson – Abbott Elementary



Mejor actor en serie musical o comedia



Jeremy Allen White – The Bear



Mejor serie limitada



The White Lotus



Mejor actriz en serie limitada



Amanda Seyfried – The Dropout



Mejor actor en serie limitada



Evan Peters – The Jeffrey Dahmer Story



Mejor actriz de reparto en serie limitada



Jennifer Coolidge – The White Lotus



Mejor actor de reparto en serie limitada



Paul Walter Hauser – Black Bird



Mejor actriz de reparto en serie musical o comedia



Julia Garner – Ozark



Mejor actor de reparto en serie musical o comedia



Tyler James Williams – Abbott Elementary