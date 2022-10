Gobierno Petro le dijo no al impuesto a las pensiones

Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro en una declaración que realizó en la Casa de Nariño aseguró que el impuesto a las pensiones que estaba en la Reforma Tributaria se retirará del proyecto.



Esto lo hizo en compañía de los ponentes del documento de ley. De igual forma anunció que la reforma tributaria tendrá cambios entornos a las regalías de los sectores de los hidrocarburos.



“No vamos a presentar un impuesto a las pensiones, segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón”, fue lo mencionado por Petro.

De igual forma aseguró que las regalías del sector minero no se van a reducir del impuesto de renta.



“Los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano y, en esa medida, la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y, por lo tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión, no son deducibles del impuesto de renta”.



Cabe destacar que la próxima semana comenzará la aprobación final de la ponencia que irá a debate a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.