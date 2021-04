¿Vía libre para la compra de vacunas? El gobierno se pronuncia

El presidente Iván Duque anunció a través de resolución que se habilita la compra de vacunas por parte del sector privado. El mandatario explicó las condiciones bajo las cuales las empresas podrán comprar las dosis.

El Gobierno aseguró que las empresas deben asumir los costos de las vacunas, su importación y aplicación. Se deben asegurar las dos dosis en los casos que así lo requieran.



El presidente Duque aseguró: “Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima para uso de emergencia”, además comentó sobre la comercialización: “El principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tengan experiencia en el sector".

Consideraciones

- No podrán ser vendidas, serán de aplicación gratuita.

- Deben ir en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación.

- Deberán soportarse en una logística que cumpla con las condiciones de refrigeración y aplicación.

- La aplicación no podrá distraer recursos humanos que estén en el Plan Nacional de Vacunación.

- La adquisición solo podrá hacerse a través de la casa matriz de la farmacéuticas o a través de distribuidores autorizados por parte del Invima.

¿Cuándo comenzaría la aplicación?

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que la aplicación de estas vacunas deben hacerse en centros de salud habilitados para este proceso. "Se pueden aplicar las vacunas a personas naturales que tengan con las empresas un vínculo laboral o contractual y no podrán excluir a nadie del personal que haga parte de la organización", aseguró.



"La aplicación de las vacunas adquiridas por privados iniciará una vez el Gobierno haya avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la etapa 3", aseguraron en el programa.