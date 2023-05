Giro de Italia: Ackermann ganó la etapa 11 en ajustado sprint

La etapa 11 del Giro de Italia 2023 tuvo lugar este miércoles en lo que fue la jornada más larga de la presente edición con 219 kilómetros que anexó Camaiore con Tortona y que tuvo como vencedor a Pascal Ackermann.



La carrera comenzó con la fuga en donde se fueron Dieog Sevilla, Thomas Champion, Filippo Magli, Alexander Konychev, Laurenz Rex y Veljko Stojnic.



A falta de 10 kilómetros, la fuga se acabó ya que Laurenz Rex, que era el último escapado, no pudo soportar el paso del pelotón y comenzaría el lote a ubicarse con los velocistas en punto.

En la última curva del recorrido comenzó un sprint de infarto en donde Pascal Ackermann pasó a Mark Cavendish por un costado, pero por el otro venía Jonathan Milan que tuvo un gran acelerón a falta de 100 metros y casi iguala a Ackermann. No obstante, por menos de una rueda el alemán del UAE se quedó con la etapa.



Por su parte, Fernando Gaviria se quedó rezagado en el sprint y pese a llegar con el lote de velocistas no pudo entrar al Top 10 de la clasificación de etapa.



En cuanto al grupo de favoritos hubo varias novedades. Y es que durante la jornada, Tao Geoghegan Hart, una de las cartas del Ineos se tuvo que retirar por una dura caída al igual que el corredor del Movistar, Óscar Rodríguez.



Esta caída tuvo lugar a a 64 kilómetros del final y afectó a varios favoritos como fue el caso de Geraint Thomas y Primoz Roglic, uno y dos de la clasificación general del Giro. No obstante, ambos corredores se levantaron y siguieron con normalidad la jornada.



Por su parte antes del inicio de la etapa, cuatro corredores del Soudal Quick Step tuvieron que abandonar el Giro por dar positivo por covid-19 entre ellos están Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke y Mattia Cattaneo. A ellos se les sumó el abandono de Andrea Vendrame y Stefano Gandin, por la misma razón.



Este jueves se correrá la etapa 12 del Giro de Italia que tendrá 179 kilómetros y que iniciará en Bra y terminará en Rivoli. La jornada fue catalogada como de media montaña por lo que podría haber movimientos en la general.