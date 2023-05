Giro de Italia 2023: equipos, dorsales y favoritos para la competencia

Este próximo sábado 6 de mayo se dará el pistoletazo inicial a la primera gran vuelta del año: el Giro de Italia 2023 que tendrá en este año su edición 106 y quer contará con un gran plantel de estrellas que intentarán ir por la maglia rosa.



Durante tres semanas, que arrancarán en Pescara y terminarán en Roma, se vivirán grandes batallas entre los mejores ciclistas del momento. Ante esto, repasamos los equipos y favoritos que estarán en la corsa rosa.

Equipos



En total, 22 equipo harán parte de la carrera de los cuales 18 son World Tour y cuatro invitados de la categoría Pro Team que son el Eolo Kometa, Bardiani, Israel Premier Tech y Corratec Team).



Favoritos



Primoz Roglic: El esloveno es uno de los principales favoritos a quedarse con el trofeo Sensa Fine. Su motivación principal es añadir un nueva gran vuelta a su palmarés ya que el Giro nunca lo ha ganado. De igual manera, el recorrido de alta montaña y contrarreloj le favorece bastante.



Remco Evenepoel: El belga, a la par de Roglic, será el favorito al trofeo. No obstante, la incógnita con el corredor pasa por la alta montaña ya que pruebas como Crans Montana y Tre Cime di Lavaredo serán complicadas para el del Quick Step. Sin embargo, tendrá la contrarreloj para limitar los daños en esas etapas.



Geraint Thomas: El galés, que se retirará a final de temporada, está ante su última oportunidad de ganar una gran vuelta. La crono le favorece y de llegar en buenas condiciones puede sacar ventaja allí.



Aleksandr Vlasov: El ruso del Bora ya demostró el año pasado que se le da bien la carrera. Es un corredor con perfil todoterreno por lo que se da bien la montana y la contrarreloj.



Joao Almeida: El portugués entra como el último favorito a ganar el Giro ya que pese a su calidad le hace falta remate. Estará en ventaja respecto a escaladores puros debido a la contrarreloj que es donde más brilla. No obstante, en alta montaña puede sufrir de más.



Por su parte, detrás de estos cinco corredores aparecen nombres como Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart, Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Giulio Ciccoone, Jack Haig entre otros que pueden dar la sorpresa o conformar el Top 10 de la general.



Participantes y dorsales



Soudal Quick-Step



1 Remco Evenepoel



2 Davide Ballerini



3 Mattia Catteneo



4 Josef Cerný



5 Jan Hirt



6 Pieter Serry



7 Ilan van Wilder



8 Louis Vervaeke



AG2R

11 Andrea Vendrame



12 Mikaël Cherel



13 Alex Baudin



14 Paul Lapeira



15 Aurélien Paret-Peintre



16 Valentin Paret-Peintre



17 Nicolas Prodhomme



18 Larry Warbasse



Alpecin-Deceuninck

21 Stefano Oldani



22 Nicola Conci



23 Kaden Groves



24 Alexander Krieger



25 Senne Leysen



26 Oscar Riesebeek



27 Kristian Sbaragli



28 Ramon Sinkeldam



Astana Qazaqstan

31 Mark Cavendish



32 Samuele Battistella



33 Joe Dombrowski



34 Gianni Moscon



35 Vadim Pronskiy



36 Luis León Sánchez



37 Christian Scaroni



38 Simone Velasco



Bahrain-Victorious

41 Damiano Caruso



42 Santiago Buitrago



43 Jack Haig



44 Yukiya Arashiro



45 Andrea Pasqualon



46 Jonathan Milan



47 Jasha Sütterlin



48 Edoardo Zambanini



Bora Hansgrohe

51 Aleksandr Vlasov



52 Giovanni Aleotti



53 Cesare Benedetti



54 Nico Denz



55 Bob Jungels



56 Lennard Kämna



57 Patrick Konrad



58 Anton Palzer



Cofidis

61 Simone Consonni



62 François Bidard



63 Davide Cimolai



64 Thomas Champion



65 Alexandre Delettre



66 Jonathan Lastra



67 Rémy Rochas



68 Hugo Toumire



EF Education

71 Rigoberto Urán



72 Magnus Cort



73 Ben Healy



74 Hugh Carthy



75 Stefan de Bod



76 Alberto Bettiol



77 Jonathan Klever Caicedo



78 Jefferson Alexander Cepeda



EOLO-KOMETA

81 Vincenzo Albanese



82 Davide Bais



83 Mattia Bais



84 Erik Fetter



85 Lorenzo Fortunato



86 Francesco Gavazzi



87 Mirco Maestri



88 Diego Pablo Sevilla



Green Project Bardiani

91 Filippo Fiorelli



92 Luca Covili



93 Davide Gabburo



94 Filippo Magli



95 Martin Marcellusi



96 Henok Mulubrhan



97 Alessandro Tonelli



98 Samuele Zoccarato



Groupama FDJ

101 Thibaut Pinot



102 Bruno Armirail



103 Stefan Küng



104 Fabian Lienhard



105 Rudy Molard



106 Jake Stewart



107 Ignatas Konovalovas



109 Lars van der Berg



Ineos Grenadiers

111 Tao Geoghegan Hart



112 Thymen Arensman



113 Laurens de Plus



114 Filippo Ganna



115 Salvatore Puccio



116 Pavel Sivakov



117 Ben Swift



118 Geraint Thomas



Intermarché

121 Lorenzo Rota



122 Sven Erik Bystrom



123 Niccolò Bonifazio



124 Laurens Huys



125 Arne Marit



126 Simone Petilli



127 Laurenz Rex



128 Rein Taaramäe



Israel Premier Tech

131 Domenico Pozzovivo



132 Sebastian Berwick



133 Simon Clarke



134 Marco Frigo



135 Derek Gee



136 Matthew Riccitello



137 Stephen Williams



138 Mads Würtz Schmidt



Jumbo-Visma

141 Primoz Roglic



142 Edoardo Affini



143 Koen Bouwman



144 Tobias Foss



145 Robert Gesink



146 Michel Hessmann



147 Sepp Kuss



148 Jan Tratnik



Movistar Team

151 Fernando Gaviria



152 Will Barta



153 Max Kanter



154 José Joaquín Rojas



155 Einer Rubio



156 Óscar Rodríguez



157 Albert Torres



158 Carlos Verona



Arkéa

161 Warren Barguil



162 Maxime Bouet



163 David Dekker



164 Thibault Guernalec



165 Michel Ries



166 Alan Riou



167 Clément Russo



168 Alessandro Verre



Team Corratec

171 Valerio Conti



172 Nicolas dalla Valle



173 Stefano Gandin



174 Alessandro Iacchi



175 Alexander Konychev



176 Charlie Quarterman



177 Veljko Stojnic



178 Karel Vacek



Team DSM

181 Andreas Leknessund



182 Jonas Iversby Hvideberg



183 Niklas Märkl



184 Marius Mayrhofer



185 Florian Stork



186 Martijn Tusveld



187 Alberto Dainese



188 Harm Vanhoucke



Jayco AlUla

191 Michael Matthews



192 Alessandro de Marchi



193 Eddie Dunbar



194 Michael Hepburn



195 Lukas Pöstlberger



196 Callum Scotson



197 Campbell Stewart



198 Filippo Zana



Trek-Segafredo

201 Amanuel Ghebreigzahbier



202 Daan Hoole



203 Alex Kirsch



204 Bauke Mollema



205 Mads Pedersen



206 Toms Skujins



207 Natnael Tesfatsion



208 Otto Vergaerde



UAE Team Emirates

211 João Almeida



212 Pascal Ackermann



213 Alessandro Covi



214 Davide Formolo



215 Ryan Gibbons



216 Brandon McNulty



217 Diego Ulissi



218 Jay Vine