Carrerón de los colombianos en el Giro de Italia y aviso de Carusso

¡Aguanta Colombia! El Giro de Italia está al alcance de la mano de Egan Bernal un día antes de la contrarreloj, que será el último paso a su consagración.

La jornada la ganó Damiano Carusso, pero seguido por Bernal y Martínez, los Titanes del día.



En la clasificación general Carusso dio un aviso importante al bajar la diferencia con Bernal a 1 minuto y 59 segundos, un día antes de la definitiva CRI, pero no resta mérito al remate y el esfuerzo de los colombianos.



Una etapa 20 de infarto se vivió este sábado en el Giro de Italia, un día para los ataques y las emociones, otro día de lucimiento del colombiano Daniel Martínez, vital para la ventaja que mantiene Egan Bernal como líder de la competencia.



La carrera se rompió con un ataque a más de 30km de meta de dos rivales directos de Bernal: Román Bardet y Damiano Carusso que puso a trabajar a fondo al Ineos y que se definió en unos últimos 7 kilómetros no aptos para cardíacos.



Parecía que se quedaba en el último descenso Martínez pero lo esperaron sus compañeros antes del último ascenso y entonces se lució el orgullo de Soacha: brutal fue el ritmo que impuso en los últimos metros para la persecución de Carusso y Bardet y a su rueda, como siempre y mostrándose sólido, aunque con Yates a su rueda, estaba Bernal.



Para agregar emociones en los últimos dos kilómetros Carusso volvió a atacar en la punta para no perder ventaja mientras atrás el interminable Martínez llevaba a su capo y ya su ritmo no lo aguantaba Yates, que perdía unos segundos más frente al líder.



Para el cierre se abrió el buen Martínez y se fue Bernal por el ganador de la etapa, un Carusso enorme que mereció pasar primero la meta.