Gerard Piqué y su intento frustrado de volver con Shakira

Sigue la repercusión que dejó la canción de Shakira con Bizarrap en donde habla sin tapujos contra Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía.



Y es que en las últimas horas se descubrió otro mensaje subliminal en donde la colombiana podría haber detallado que el futbolista intentó volver con ella después de que se supo su infidelidad.



Esto lo dice en la frase: "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", la cual provocó varias sospechas sobre que Piqué intentó reconducir su relación con Shakira antes de su separación.

Pues bien, al parecer los rumores son ciertos y según el paparazzi Jordi Martín que varias fuentes cercanas a Shakira le confirmaron que en abril de 2022, Shakira decidió romper su relación con Piqué, dos meses antes de que se supiera el público.



Sin embargo, Martín dice que un mes después de dejar la residencia familiar, el exfutbolista habría intentado convencer a Shakira de olvidar todo y que todo siguiera adelante, pero las cosas no funcionaron y rompieron de una vez por todas.



“Piqué se arrepintió de haber dejado a Shakira y decidió intentarlo de nuevo”, comentó el paparazzi. Al final, ambos decidieron romper y agarraron cada uno por su lado lo cual provocó el divorcio y las distintas canciones de Shakira con indirectas al jugador.